Путин заявил о времени самоопределения для России

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; Telegram / Кремль. Новости; 5-tv.ru

На культуру и искусство не должны влиять политические события в мире, но сейчас именно это и происходит, пояснил российский лидер.

В настоящее время Россия вступила во время самоопределения и борьбы за право быть самой собой, заявил президент страны Владимир Путин.

«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода», — сказал глава государства в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида».

Культура и искусство — это те сферы, которые призваны и должны объединять, сближать людей. Но именно сейчас они оказались в эпицентре геополитического противостояния, указал глава государства.

«Все, что связано с Россией пытаются „отменить“, вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные „деятели“ наказывают, прежде всего, самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам», — указал он.

Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

При этом он особо отметил, что несмотря на политику Запада, в России с глубоким уважением относятся к наследию мировой культуры. Поэтому невозможно представить, чтобы в стране ее «отменили».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет «отмена» Западом русской культуры.