Медицина будущего: ученые смогли поставить на ноги парализованного мужчину

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Мужчина стал первым участником эксперимента. Он уже способен самостоятельно пройти 100 метров. Дальше — больше.

Швейцарские ученые разработали технологию, которая помогает людям снова ходить. Первым испробовал на себе их изобретение 40-летний Герт-Ян Оскам. Мужчина попал в ДТП на мотоцикле 12 лет назад в Китае. После этого он стал прикован к инвалидному креслу, его тело парализовано ниже пояса. Но спустя годы он вновь встал на ноги. В исследовательском центре Neuro Restore сообщили об успехе этой новой технологии. Этот прибор назвали «Цифровой мост».

Технология способна восстанавливать связь нервных систем спинного и головного мозга. Так, устройства были встроены в спину и в голову Оскама. Как они работают? Сначала приборы в голове отслеживают намерения мужчины к движению. После по беспроводной сети их передают в процессор. Он выглядит как небольшой рюкзак. Его Оскам надевает на спину. Далее намерения мужчины переводятся в команды, которые процессор уже отправляет обратно через второй прибор для стимуляции мышц.

«Сначала для меня это была прямо научная фантастика, но сегодня уже реальность», — рассказала нейробиолог Джоселин Блох, которая устанавливала имплантат пациенту.

Сам же Оскам признался, что его мечта сбылась. Пока что мужчина без остановки может пройти около 100 метров, он способен стоять без поддержки в течение нескольких минут.

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