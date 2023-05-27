«Идет по стопам американцев»: почему Зеленскому не удалось настроить мир против РФ

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Глава киевского режима напрасно потратил время, кочуя из одной страны в другую, и пытаясь мобилизовать их на противостояние с Москвой.

Мечущийся по всему миру украинский лидер Владимир Зеленский напоминает экс-президента США Джорджа Буша-младшего, который тоже стремился заручиться широкой международной поддержкой перед вторжениями в Ирак и Афганистан. Однако главе киевского режима не удалось настроить мир против России в ходе длительных «гастролей». Об этом заявил журналист ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил. Его мнение приводит EADaily.

По словам эксперта, Буш в свое время пытался представить свои военные авантюры как «борьбу между добром и злом» и проводил аналогию с «крестовыми походами».

«Зеленский идет по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против России. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ», — заявил Исмаил.

Однако действия Зеленского не увенчались успехом, добавил журналист. Он указал на то, что на саммите Лиги арабских государств лидеру Украины разрешили только выступить с речью.

В течение последнего месяца Зеленский побывал в Италии, Ватикане, Германии, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии и Японии, где проходил саммит G7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский ввел очередной пакет санкций против 51 гражданина и 220 компаний из России.