Успокаиваем нервы и оберегаем сердце: китайский гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня

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Последняя неделя мая вряд ли принесет какие-то новые события и изменения, месяц как был экстремально огненным, таким и останется.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Последняя неделя мая не принесет ничего нового. Месяц как был экстремально огненным, таким и останется. Помимо общей нервозности и импульсивности сочетание Инь Воды и Огня дает еще риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Но это для тех, кому Инь Огонь не полезен. Те же, кто рад его присутствию, могут ощутить подъем душевных сил, общий оптимизм и увеличенную работоспособность.

Хороша предстоящая неделя для разного рода личных дел — можно не боясь заниматься делами сердечными. Свидания, встречи, знакомства, помолвки — на неделе много благоприятных дат для такого рода событий.

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Понедельник, 29 мая. Инь Огонь на Свинье

5-tv.ru

Понедельник имеет большие шансы стать днем, вставшим «не с той ноги». И, как это часто бывает, все дело в энергии столкновения. В этом дне вообще намешано очень много стычек Воды и Огня. Огненная Свинья дня — это столкновение Воды и Огня, Свинья и Змея — тоже столкновение Воды и Огня, плюс Огонь небесного ствола месяца и Вода года — тоже конфликт. Что в результате? А в результате повышенная возбудимость, импульсивность, вспыльчивость и плюсом риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Постарайтесь провести понедельник как можно спокойней. Не планируйте важные и сложные дела, постарайтесь отложить на потом серьезные разговоры, подписание контрактов, начало ремонта. Энергия разрушения, заложенная в этом дне, может помешать осуществлению ваших планов.

Не рекомендуется в понедельник начинать серьезное лечение и ложиться на операции. И вообще стоит быть внимательными к деталям — возможны ошибки, отказы и задержки самого разного рода.

Для людей со Змеей в карте денек может выдаться очень нервный. Максимально ограждайте себя от стрессовых ситуаций.

Вторник, 30 мая. Ян Земля на Крысе

5-tv.ru

После бешеного понедельника вторник покажется относительно стабильным, но это только на первый взгляд. Днем будут управлять энергии хаоса и неопределенности, но совсем необязательно они будут нести разрушение. Главное во вторник — разрешить себе плыть по потоку и не отказываться от неожиданно пришедших возможностей.

Планируйте на вторник дела связанные с чем-то новым. Покупки имущества, инвестиционные сделки, открытие бизнеса — все это имеет шанс быть довольно успешным. При этом действовать стоит по консервативному сценарию. Энергии вторника слишком хаотичны, чтобы рисковать.

Не стоит во вторник заниматься экстримом в любых его видах. Горные сплавы, скалолазание, соревнования по быстрому поеданию гамбургеров — не лучшие занятия для этого дня. Можно и подавиться, и пораниться.

Особенное внимание на неблагоприятные прогнозы стоит обратить людям с Лошадью в карте. Ваша стратегия на вторник — тише воды, ниже травы.

Среда, 31 мая. Инь Земля на Быке

5-tv.ru

Среда, в отличие от сложноватых дней начала недели, раскроет нам объятия. День обещает стать максимально легким, удачным и эффективным. Энергии Инь Земли символизируют плодородие, хозяйственность и основательность. Воспользуйтесь их помощью, чтобы заложить фундамент своего благополучия.

Планируйте на среду свои самые важные и серьезные дела: свадьбы, помолвки, начало лечения. Подписывайте контракты и договаривайтесь о серьезных проектах. Начинайте путешествия и организуйте большие переезды. Благоприятно выходить на новую работу и совершать инвестиционные сделки.

Особое покровительство энергий в среду получит сфера отношений. День способствует разрешению сложных межличностных конфликтов, примирениям и установлению тесных партнерских взаимоотношений. Используйте эту подсказку для того, чтобы гармонизировать свою личную жизнь.

Не будет фартить в среду сплетникам и интриганам. Любые разрушающие действия не найдут поддержку энергий дня, они будут благосклонны только к белым и пушистым.

Люди с Козой в карте могут почувствовать в среду повышенное давление внешней среды. Это не обязательно плохо — может, поможет двинуться с места.

Четверг, 1 июня. Ян Металл на Обезьяне

5-tv.ru

Четверг продолжит кавалькаду удачных дней недели. И не только потому, что это первый день календарного лета. За исключением небольших потенциальных неприятностей вокруг документов, день предполагает быть довольно стабильным, урожайным на хорошие новости и эффективные решения.

Не теряйте время, назначайте на четверг все, что не успели сказать/сделать в среду. Особенно все дела личного характера. Встречи, разводы, свидания, переговоры. Можно говорить про то, что пора вернуть долг, о том, что требуется помощь, просить поддержки и продвижения. И есть большие шансы все вышеперечисленное получить.

Особое слово про разводы и расставания. Энергии складываются так, что эти сложные вопросы могут в четверг разрешиться мягко и экологично — то есть к согласию и без вреда для каждой из сторон.

Чего не стоит делать в четверг? Начинать ремонт, отправляться на лечение и устраивать большие переезды. Посещения больниц могут закончиться недомоганием, возможны трудности с документами, потери времени и денег. Перенесите эти важные дела на другую дату, если это возможно.

Для людей с Тигром в карте день может стать очень нервным. Постарайтесь максимально контролировать хотя бы собственные эмоции.

Пятница, 2 июня. Инь Металл на Кролике

5-tv.ru

Ну и пятница вполне себе симпатичный будет денек. Дела сердечные вновь на первом плане. Энергии пятницы помогут относительно безболезненно пережить расставание и вдохновляюще наладить контакт. Помимо личных дел хороша пятница и для занятий бизнесом. Особенно для того, чтобы что-то открывать, презентовать, продавать или праздновать.

Планируйте на второй день лета новоселья и церемонии открытия. Хорошо начинать новое дело и выходить на новую работу. Обновление — слово дня. Если нет ничего нового — придумайте его. Пройдите по непривычному маршруту, попробуйте новую еду, улыбнитесь незнакомому человеку. Не бойтесь пробовать на вкус незнакомое.

Из негативных аспектов пятницы стоит выделить повышенную опасность травм и телесных повреждений. День неблагоприятен для начала лечения. Не стоит начинать диету. Неблагоприятные прогнозы касаются прежде всего людей с Петухом и Кроликом в карте дня.

Суббота, 3 июня. Ян Вода на Драконе



5-tv.ru

Суббота, слава богам, станет настоящим днем отдыха. Даже если вы не намерены отдыхать, энергии дня вас вынудят ничего не делать. После очень активной декады мир уйдет в спячку. Нормальный такой процесс накопления сил перед новым скачком вперед и вверх.

Если и имеет смысл что-то планировать на субботу — то это заплыв по течению жизни. Позвольте событиям идти своим чередом. Не возмущайтесь, если что-то не получается. Не пытайтесь переиграть судьбу. Это может закончиться тем, что вы потеряете слишком много сил, при том, что толку будет мало.

Не стоит в субботу ходить по докторам, особенно, ложиться на операционный стол. Оставьте на потом «срочные вопросы», не подписывайтесь в этот день на сложные проекты с четкими дедлайнами — можете не выдюжить.

Для людей Ян Воды с Собакой в карте день может принести неожиданную прибыль. Остальные имеют шанс выгадать при покупке чего-нибудь ценного. Воспользуйтесь случаем, если он вам представится.

Воскресенье, 4 июня. Инь Вода на Змее

5-tv.ru

Воскресенье — идеальный день для того, чтобы нагладить полный шкаф рубашек, забить холодильник полуфабрикатами и распланировать по полочкам всю предстоящую неделю.

Успех зависит от того, насколько четко и ярко вы представите картинку будущего — результаты и эмоции от их достижения.

Планируйте на воскресенье все, что может принести вам в будущем хороший «урожай». Помимо планирования благоприятно начинать лечение, начинать курс обучения или устраивать переезд. Стартовать стройку или большое путешествие тоже гуд.

Совсем не стоит в этот день ковыряться в земле в прямом и переносном смысле. Можете зарыться в нее и натурально и фигурально. Перенесите земляные работы на потом. Вместо рытья котлована лучше постройте шалаш — в котором можно будет построить ваш личный персональный рай.

Людям со Свиньей в карте в это воскресенье рекомендуется не напрягаться. Выключите себя на время из активной жизни, пока энергии этого дня не выключили вас принудительно.

Хорошей всем недели!