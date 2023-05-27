«Я пела, а кровь стекала в горло»: почему первый брак Тины Тернер стал кошмаром

Тина Тернер в мемуарах рассказала, как была боксерской грушей для своего первого мужа

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Путь к славе у «королевы рок-н-ролла» начался со сломанной челюсти и «фингала» под глазом.

Гитарист Айк Тернер первым разглядел талант Тины Тернер и помог ей сделать первые шаги на музыкальный Олимп. Однако проведенные в браке с ним годы умершая на днях «королева рок-н-ролла» вспоминала, как самые кошмарные в жизни, пишет KP.RU.

Незаурядный музыкант в личной жизни оказался настоящим деспотом и садистом, который нещадно избивал жену, даже когда она была беременной.

«Я была не Золушкой, а рабыней. Все решали страх и унижение, никакой любви, никакой нежности… Он выплескивал мне в лицо горячий кофе, после чего у меня были ожоги третьей степени. А мой нос он использовал как боксерскую грушу столько раз, что я чувствовала, как кровь стекала в горло, когда я пела. Он сломал мне челюсть. Я не могу вспомнить время, когда у меня не было „фингала“ под глазом», — писала певица в книге воспоминаний.

В другом эпизоде Тернер рассказала, как муж бил ее по голове приспособлением для растягивания обуви, чтобы уберечь от травм собственные руки — самый ценный актив для гитариста.

«Он всегда бил по голове, и я это испытала на собственном опыте. Было действительно больно. <…> Мои мать и отец постоянно дрались, но я никогда не видела, чтобы мужчина бил женщину с такой жестокостью», — делилась певица.

По словам Тернер, став солисткой в группе мужа, она выступала буквально за еду и крышу над головой — Айк и не думал платить ей деньги. Он даже отношения с ней узаконил из корыстных соображений, после того как одна из его бывших жен прознала о популярности новой группы и решила «срубить» с него деньги.

Также певица обвинила бывшего супруга в патологической неверности, утверждая, что он «спал или пытался переспать с каждой женщиной в поле его зрения».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложилась жизнь американской певицы Тины Тернер, умершей в возрасте 83 лет.