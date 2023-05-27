При крушении самолета в Австрии погибли два человека

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Легкомоторное воздушное судно при ударе о землю развалилось на части и загорелось.

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на западе Австрии в районе Пинцгау. Об этом сообщил телеканал ORF.

Уточняется, что самолет разбился в 11:00 по московскому времени возле парковки на трассе недалеко от коммуны Брук-ан-дер-Глокнерштрассе. При крушении самолет развалился на части, на месте падения произошел пожар и небольшие взрывы.

Причины произошедшего и личности погибших пока не установлены. В местной полиции сообщили, что тела двоих пассажиров обгорели до неузнаваемости. На месте авиакатастрофы работают экстренные службы. Трассу, где упал самолет, закрыли на несколько часов.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в приграничном с Россией Юрбаркском районе Литвы, недалеко от деревни Наукаймис. Местные жители бросились на помощь летчику, однако управлявший самолетом 58-летний пилот-любитель был уже мертв.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, два человека погибли при крушении мотопараплана в Ленобласти.