Карета «скорой помощи» попала под артобстрел ВСУ в Херсонской области
Фото: ТАСС / Егор Алеев
После этого служебный автомобиль медиков загорелся.
В городе Алешки Херсонской области карета «скорой помощи» попала под обстрел артиллерии ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред).
Председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале сообщил, что украинские боевики намеренно целились и стреляли по врачам. Сами медики смогли спрятаться в подвале, пострадавших не было среди людей. Но вот машину «скорой помощи» покрыло сплошь дырами, по итогу она загорелась.
«Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину», — рассказал Алексеенко.
Он также выразил слова благодарности врачам, отметил их мужественность и пообещал, что их представит медиков к наградам, а служебный автомобиль восстановят.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами.