В Коста-Рике проснулся мощнейший вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kike RincÃ³N; twitter / AlertaMundial2,UltimaHoraNo; 5-tv.ru

Облако пепла из природного объекта выбросилось на очень приличную высоту.

В Коста-Рике в пятницу, 26 мая, вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха начал извергаться и выбрасывать облако пепла на приличную высоту. Об этом сообщил телеканал CNN.

Пока не сообщалось ни о пострадавших, ни о жертвах страшной катастрофы. Зато пользователи соцсетей активно делятся впечатляющими кадрыми с места событий.

Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха находится на высоте в 1916 метров над уровнем моря. У него несколько кратеров, а также очень много трещин, отверстий и термальных источников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что произошло извержение итальянского вулкана Этна. Природный объект завалил всю провинцию Катанию пеплом в результате мощного извержения. Из-за выбросов движение в регионе практически полностью остановлено. Работа аэропорта Фонтанаросса, который расположен в пяти километров от Катании была прекращена.

Города завалило сажей. Власти призывали людей оставаться дома и ждать пока специальная служба уничтожит последствия извержения.