В Комсомольске-на-Амуре в результате падения мотодельтаплана погиб пилот

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

Мотодельтаплан был одноместным и самодельным.

Мотодельтаплан упал в Комсомольске-на-Амуре. Как стало известно 5-tv.ru, в результате падения 66-летний пилот погиб на месте.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю дала комментарий по поводу трагедии. Уточняется, что мотодельтаплан был одноместным и самодельным.

Ведомство уточняет, что пожарные провели на месте смыв топлива, чтобы предупредить возгорание. Также сотрудники МЧС деблокировали тело пилота. На земле разрушений нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прежде легкомоторный самолет потерпел крушение в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы. Местные, которые сразу же поспешили к месту ЧП, извлекли из-под обломков тело 58-летнего пилота. Прибывшие врачи подтвердили, что мужчина погиб на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе под Брянском.