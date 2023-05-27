Протоиерея Калинина запретили в служении из-за ситуации вокруг иконы «Троица»

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По официальной информации, служитель РПЦ чинил препятствия при передаче святыни.

Глава Русской православной церкви святейший патриарх Кирилл освободил от должности протоиерея Леонида Калинина, который занимал пост настоятеля храма священномученика Климента, а также председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Он также запрещен в священнослужении. Распоряжение об этом опубликовали на официальном сайте РПЦ.

Патриарх уточнил, что это решение связано с воспрепятствованием к передаче в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева. Ее должны были передать из Третьяковской галереи.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «Троицу» передали церкви из-за ее святости для россиян. Однако некоторые активисты требуют оставить икону в Третьяковской Галерее, где есть оптимальные условия ее хранения и где она находится под постоянным наблюдением реставраторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что икону «Троица» отреставрируют после перемещения в храм Христа Спасителя.