Путин учредил в России орден Гагарина

Фото: publication.pravo.gov.ru

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как следует из текста в положениях указа, новым орденом будут награждать тех граждан РФ, кто отличился особыми результатами в космической сфере.

При этом отмечается, что заслужить награду смогут даже иностранцы. При условии эффективного сотрудничества с российскими экспертами в космической области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о размещения ЯО на территории Белоруссии.