Бедность, предательство и выкидыш: как живет внучка Гурченко и почему нуждается в помощи

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Елена вынуждена судиться с родным отцом из-за наследства знаменитой бабушки.

У единственной внучки Людмилы Гурченко 39-летней Елены Королевой судьба сложилась не самым лучшим образом. После потери работы на ТВ, она посвятила себя воспитанию дочери. На ее жизненном пути было предательство любимого человека, отсутствие денег и даже выкидыш. Все это привело к депрессии. Справиться с трудностями ей помогает только ее друг, певец Прохор Шаляпин. Об этом пишет KP.RU.

После разрыва с возлюбленным Елена на нервной почве потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Из-за предательства и безденежья она перестала выходить из дома и совсем перестала ухаживать за собой.

«Лена сильно запустила себя, ей было не до салонов, да и денег им с дочкой едва хватает. Я договорился со стилистом Романом Спектором и отвел Лену к нему в салон, оплатил ей прическу, наращивание ресниц. Преображение заняло более пяти часов», — рассказывает Шаляпин.

После того, как стилисты приложили руку к образу внучки Гурченко, она стала все больше походить на свою знаменитую бабушку. Певец напомнил Елене, что она не только мама, но и красивая женщина.

Собирает последние копейки

Особенно плохо у Королевой обстоят дела с финансами. Чтобы хоть как-то прокормить себя она вынуждена выставлять на продажу дом бабушки. Вот только он совсем не продается. Дача находится в деревне Глаголево. В скромном уютном доме в 150 квадратов Гурченко любила проводить свободные от спектаклей дни.

«Состояние дома и особенно запущенного участка требует хороших вложений, поэтому, просчитав, какую сумму придется потратить на ремонт, инвесторы просто проходят мимо. Думаю, сейчас такую дачу можно продать максимум за 6 — 7 миллионов рублей», — считают риелторы.

Кому достанется наследство

Еще одна проблема, с которой столкнулась Елена — борьба за наследство. После смерти дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой, квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе перешли к внучке и ее отцу Александру Королеву. С тех пор они никак не могут поделить недвижимость. Одна из квартир отца куплена на деньги покойной актрисы, которые она отправляла в помощь дочери и ее семье. За это Елена даже судилась с ближайшим родственником.

Внучка Гурченко также унаследовала часть творческих прав актрисы. Эти выплаты делятся на троих человек — на саму Королеву и ее отца Александра и на вдовца Гурченко Сергея Сенина.

Елена могла бы сделать из дачи музей, но она понимает, что будет получать небольшой процент от инвесторов. Однако, это самый правильный вариант для того чтобы решить вопрос с наследством и увековечить память о бабушке Людмиле Гурченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шаляпин заступился за захламившую квартиру внучку Гурченко.