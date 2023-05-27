Колоссальные потери ВСУ: ВС РФ уничтожили более 260 украинских боевиков

Конашенков: ВС РФ уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинские подразделения также потеряли большое количество военной техники.

Вооруженные силы России уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Таких результатов удалось достичь благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также активных действий подразделений «Южной» группировки.

Российские военнослужащие также разгромили две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Говоря о ходе проведения специальной военной операции, Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады армии Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР.