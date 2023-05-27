Колоссальные потери ВСУ: ВС РФ уничтожили более 260 украинских боевиков
Конашенков: ВС РФ уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украинские подразделения также потеряли большое количество военной техники.
Вооруженные силы России уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Таких результатов удалось достичь благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также активных действий подразделений «Южной» группировки.
Российские военнослужащие также разгромили две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
Говоря о ходе проведения специальной военной операции, Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады армии Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР.