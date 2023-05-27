Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также были уничтожены системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

За сутки российские ПВО перехватили в зоне СВО две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они были поставлены Украине из Великобритании. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что российские системы уничтожили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Помимо этого, удалось сбить двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской народной республики и Запорожской области.

Конашенков также добавил, что высокоточным оружием большой дальности ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов украинских войск. Все объекты удалось поразить, цель была достигнута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО перехватили авиационную бомбу США в зоне спецоперации.