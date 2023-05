Заживляет травмы и не только: свойства винограда, о которых вы не знали

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Опасно ли потреблять много продукта?

Диетологи рассказали, что виноград помогает сохранить красоту и оставаться молодым. А еще он улучшает кровообращение и когнитивные способности. Об этом специалисты рассказали изданию Eat This, Not That.

В винограде содержится около 1600 полезных соединений. Большая часть необходимых веществ находится в косточках, так что не спишите их выплевывать. Также они присутствуют и в коже этого продукта.

«Антиоксидантные соединения в винограде помогают свести к минимуму окислительный стресс в мозге, что защищает его от снижения когнитивных функций и потери памяти с возрастом», — рассказала диетолог Даниэла МакЭвой.

Врач отметила, что за счет большого количества калия и минимального содержания натрия виноград положительно влияет на сердце и сосуды. Также он может нормализовать артериальное давление.

Ее коллега Пол Клейбрук сообщил, что консерванты в винограде помогают восстанавливать поврежденные клетки и спасают их от свободных радикалов. Однако он отметил, что не стоит перенасыщать свой желудок этими ягодами, чтобы не спровоцировать расстройство пищевого органа. Также людям с сахарным диабетом стоит осторожнее относится к винограду. В нем много сахара.

Диетолог Джессии Федер отметил, что виноград замедляет процесс старения, сохраняет молодость и защищает сосуды и сердце от преждевременного износа. Такой эффект оказывает ресвератрол, которого особенно много в красных и черных сортах этой ягоды.

«В частности, ресвератрол обеспечивает защитную оболочку для кровеносных сосудов, предотвращая травмы, и тем самым защищая сердце от воспаления», — сообщил диетолог Джессии Федер.

