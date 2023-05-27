Непроходимая крепость: Джо Байден строит пуленепробиваемый дом

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Пока испугавшийся американский лидер ограждает себя от опасностей внешнего мира, пользователи Сети смеются.

Пожилой президент США Джо Байден заявил, что уезжает из Вашингтона и направляется в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде. А все потому что секретная служба проводит ремонт в доме политика. Об этом он заявил в интервью одному из американских СМИ.

«Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, состоит в том, что Секретная служба сейчас работает над моим домом. Делает дом пуленепробиваемым. Так что домой не поехать. Они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель», — поделился Байден своими планами с журналистами.

В Кэмп-Дэвиде американского лидера также ждет внучка, у которой скоро выпускной. Президент США очень надеется туда попасть.

Зачем Джо Байден делает дом пуленепробиваемым и о каком именно здании идет речь, неизвестно. Но российские СМИ уже начали шутить, что американский политик может не переживать по поводу своей безопасности, ведь он никому не нужен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден стал мемом из-за Великой депрессии.

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