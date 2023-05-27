Лавров назвал Украину террористическим государством: «Сами себя вводят в это качество»

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Порция радикальных заявлений снова поступила от украинского ГУР. Только теперь их сделал не руководитель ведомства, а его заместитель.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством. Заявление он сделал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

«Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество», — сказал глава МИД РФ, комментируя угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина.

Упомянутые угрозы поступили из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Его замначальника Вадим Скибицкий назвал российского лидера «целью номер один» для своего ведомства.

Также он сообщил об отказе Киева от планов уничтожать Крымский мост — чтобы российские войска могли по нему отступить. Зато националисты хотят разрушить порт Мариуполя, потому что это важный объект с точки зрения логистики.

Официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Скибицкого террористическими. По его словам, такие настроения у представителей киевского режима лишний раз подтверждают необходимость и важность спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководитель ГУР Кирилл Буданов признал причастность к терактам против медийных лиц в России. Речь идет об убийстве Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушении на Захара Прилепина. Его слова вызвали возмущение в ООН.