Обманутый жених жестко отомстил невесте за измену прямо на фуршете
Жених отомстил неверной невесте, раздав на фуршете доказательства ее измен
Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com
Большинство пользователей сети поддержали мужчину.
В Великобритании жених отомстил невесте за измену со свидетелем. Он опозорил избранницу в ходе свадебного фуршета, пишет издание Wales Online.
Такую историю рассказала ведущая подкаста The Unfiltered Bride и организатор свадеб из Англии Джорджи Митчелл. Когда жених узнал о том, что невеста закрутила роман с шафером, мужчина не поспешил разрывать отношения и отменять торжество. Он приготовил план мести и унизил обоих.
После церемонии брака был организован ресторан, в котором собрались родственники и близкие с обеих сторон. По словам Митчелл, в один момент новоявленный муж встал и сказал перед гостями, что сейчас принесут конверты, которые каждый должен вскрыть.
В них оказались фотографии, на которых была запечатлена связь новоявленной жены с другом, после этого мужчина положил микрофон и ушел с торжества вместе со своими родными.
По словам Митчелл, идея была в том, чтобы заставить близких невесты оплатить церемонию и фуршет, что в итоге им и пришлось сделать.
Рассказанная история вызвала широкую реакцию комментаторов, часть пользователей осталась в восторге от задумки обманутого жениха и поддержали мужчину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сибирячка случайно узнала о наличии мужа.