Два БПЛА атаковали административное здание нефтепровода под Псковом

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Губернатор региона Михаил Ведерников рассказал о текущей ситуации.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали административный объект нефтепровода в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников, опубликовав пост в Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района», — подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что в результате инцидента пострадавших нет. В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина могла запросить у Германии ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров.