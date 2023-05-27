Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Ялте

Фото: Telegram / crimea_mchs

Водитель смог оперативно эвакуировать пассажиров.

В Ялте загорелся троллейбус с пассажирами. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС по Крыму.

Сообщается, что возгорание произошло, когда троллейбус с пассажирами следовал по маршруту. Пламя быстро распространилось по слону транспортного средства. Однако водитель оперативно отреагировал и эвакуировал пассажиров. В результате ЧП пострадавших нет.

Telegram / crimea_mchs Telegram / crimea_mchs Telegram / crimea_mchs

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