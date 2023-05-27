Петербург начал праздновать День города: какие мероприятия сегодня нельзя пропускать?

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В честь 320-й годовщины со дня основания Северной столицы уже зажглись факелы Ростральных колонн. Горожан и гостей города ждет насыщенная праздничная программа.

Жители и гости Санкт-Петербурга начали праздновать 320-ю годовщину со дня основания города. Уже зажглись факелы на Ростральных колоннах, что происходит лишь несколько раз в год. Какие мероприятия сегодня стоит посетить — читайте на сайте 5-tv.ru.

По традиции в 12:00 прозвучит выстрел из пушки Петропавловской крепости. Сразу после этого там же начнется праздничный концерт.

Масштабный парад барабанщиков на Невском проспекте и большой велопарад решили не проводить. Зато для петербуржцев и туристов приготовили интересных событий поменьше. Это и концерты, и флешмобы, и мастер-классы на различные тематики. Они будут продолжаться весь день.

Главные праздничные мероприятия начнутся вечером. Так, в 21:30 состоится концерт «Классика на Дворцовой». Пришедшие на главную площадь Северной столицы смогут послушать классическую музыку в исполнении известных музыкантов и вокалистов, включая зарубежных звезд. Ожидается, что гала-концерт снова будет бесплатным для посетителей.

Одним из самых ярких эпизодов праздника станет Петровский фестиваль огня — он начнется в 23:55 на стрелке Васильевского острова. Зрители смогут увидеть грандиозный фейерверк — удивлять мастерством будут пиротехники из России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции.

После салюта состоится световое шоу, во время которого объектом для видеопроекций станет сам город. Свет направят на здание Биржи, Ростральные колонны, жилые дома и другие здания. Ранее 5-tv.ru сообщал о нем подробнее в видеосюжете.