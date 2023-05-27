«Клуб 27»: как умирал легенда русского рока Александр Башлачев

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Артист ушел при странных обстоятельствах. Судьба его не пощадила.

Бард Александр Башлачев прославился как один из наиболее ярких представителей советского андеграунда. Он входил в Ленинградский рок-клуб. Музыкант оставил след в истории не только как талантливый поэт и художник, но и как артист, ушедший слишком рано — в 27. Но мало кто знает, как именно умер легенда русского рока, пишет издание StarHit.ru.

С самого детства мальчик был талантлив во всем. После окончания школы Александр пытался поступить на журфак Ленинградского университета имени Жданова, но его не приняли из-за отсутствия публикаций. Однако он не оставлял свою мечту, и ему удалось поступить на факультет журналистики Уральского государственного университета в 1978-м.

Друзья по факультету считали Башлачева человеком не от мира сего, что не мешало ему с легкостью заводить новые знакомства и менять возлюбленных.

Во время обучения на бакалавриате юноша стал писать песни и выступать на фестивалях, однако на самих концертах предпочитал оставаться в тени.

Позже судьба занесла юное дарование в столицу, где он познакомился с Леонидом Парфеновым и Артемием Троицким. Каждый вечер молодые ребята устраивали квартирники, куда приходил московский бомонд. На таких встречах Башлачев исполнял свои композиции. Некоторые пиратские записи с импровизированных домашних концертов распространились по стране, так что Александр быстро обрел известность.

Из Москвы рок-музыкант перебрался в Северную столицу, где после квартирников состоялось первое его публичное выступление — с Юрием Шевчуком в аудитории Ветеринарного института.

Башлачев почувствовал, что нашел свой путь, когда вернулся в Ленинград и вступил в знаменитый Рок-клуб. Работал музыкант в котельной «Камчатка», в которой трудился и Виктор Цой.

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Однако жизнь артиста была недолгой. 17 февраля 1988-го, вскоре после последнего своего концерта, 27-летний Башлачев скончался при странных обстоятельствах. Многие посчитали, что артист покончил с собой. Близкие отрицали, что у Александра была зависимость от наркотиков, ведь по словам возлюбленной — Анастасии Рахлиной, бард был против подобных способов ухода от реальности.

Через полгода после кончины любимого Рахлина родила от музыканта сына Егора. Замуж она так и не вышла, словно боялась оскорбить память возлюбленного. Позже Анастасия ушла в религию и переключилась на православную журналистику.

Печальная судьба сложилась и у наследника исполнителя, о котором почти ничего не было слышно. По слухам, у сына музыканта была маниакально-депрессивная шизофрения и он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В 2021 году в Москве под окнами одной из квартир нашли его мертвое тело. Мужчина покончил с собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын легендарного Александра Башлачева покончил с собой в Москве.