Ненатуральная красота: жена Джигана обманула подписчиков «реальным» лицом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений Биятов; 5-tv.ru

Оксана Самойлова не перестает хвастаться идеальной внешностью. Но в чем подвох?

Жена рэпера Джигана обманула своих подписчиков в социальных сетях. Оксана Самойлова опубликовала видео, в котором заявила, что не пользуется фильтрами уже два года.

Однако внимательные пользователи обратили внимание, что девушка их вводит их в заблуждение. В верхнем углу экрана можно заметить фильтр Perfect, улучшающий внешность человека в кадре.

Самая Натуральная Красота: Оксана Самойлова Обманывала Подписчиков В Социальных Сетях. Instagram* / samoylovaoxana

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган сидит на «жесточайшей» диете. Оксана Самойлова призналась, что дочь артиста не хочет, чтобы тот становился худым. Однако сама модель довольна, что ее избранник занялся собой.

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