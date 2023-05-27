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Прославленный спортсмен скончался на 58-м году жизни.

Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев. Об этом сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

«В пятницу, 26 мая, на 58-м году жизни скончался знаменитый гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев», — говорится на сайте федерации.

Коллеги не стали раскрывать причину смерти именитого спортсмена. Информации о дате и месте прощания тоже пока нет.

Игорь Васильев родился в Волгограде. Уже в 15 лет стал чемпионом мира по гандболу среди студентов. Два года спустя выиграл золото Олимпийских игр Барселоны. В 1993-м в составе команды победил на чемпионате мира, а в 1994-м стал серебряным призером чемпионата Европы.

После серии побед много выступал в Европе — в испанском «Атлетико», немецких «Альтенхаген-Гейпен» и «Гросс-Герау», швейцарском «Сюре». После завершения спортивной карьеры работал тренером — сначала в Германии, а затем в родном Волгограде.

«Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — подытожили в ФГР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион России по хоккею Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни.