Жена Байдена опозорилась в Вашингтоне во время пафосной речи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs - Pool via CNP

Американские журналисты сравнили первую леди США с Джебом Бушем, которому пришлось выпрашивать аплодисменты после «громкой» фразы. Ролик с ним стал вирусным.

Жена президента США Джо Байдена попала в неловкую ситуацию во время выступления — ей пришлось выпрашивать аплодисменты у хранившей молчание публики. На казус обратило внимание издание New York Post (NYP).

«Я посетила красные и синие штаты (республиканские и демократические. — Прим. ред.) и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия», — заявила первая леди США с трибуны.

Сидевшие перед ней в Институте Рейгана люди никак не отреагировали на фразу о единстве. Джилл Байден на мгновение замолчала, после чего попросила об аплодисментах.

«И… Хм, я подумала, что вы могли бы по этому поводу похлопать», — заявила жена президента США, что вызвало смех и аплодисменты слушателей.

Журналисты NYP сравнили эту ситуацию с вирусным видео «отчаявшегося» Джеба Буша. Во время предвыборной кампании в 2016 году республиканец «со смесью вежливости и раздражения» попросил публику похлопать ему, когда его «громкую» фразу встретили тишиной, напомнили журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7. На опубликованном видео заметно, что президенту США потребовалось около минуты, чтобы понять, куда именно нужно встать для фотографирования. На какое-то время американский лидер просто застыл, повернувшись спиной к камерам.