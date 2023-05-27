Российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

ВС РФ нанесли удары по пункту временной дислокации одной из бригад боевиков, а также по скоплению техники, живой силы и складам боеприпасов.

Российским военным удалось сорвать попытку прорыва через линию фронта диверсионно-штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев РИА Новости.

«Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении», — сказал он.

Кроме того, российские бойцы нанесли ракетные удары на лисичанском направлении по пункту временной дислокации боевиков, в районе Торецка по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады ВСУ, а в Авдеевке по скоплению живой силы, резервам и складам с боеприпасами. Также был уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в Красногоровке.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Красногоровка», — подытожил Астафьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько ВСУ потеряли в боях за Артемовск.