Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день Сегодня, 10:00 Денис Птицын 60 60

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Танки Т-90 прямой наводкой и с закрытых позиций подавляют врага и поддерживают штурмовые и пехотные подразделения ВС РФ.