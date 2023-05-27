«Паразитируют»: как дефолт в США отразится на мировой экономике

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Меньше недели осталось у США, чтобы согласовать новый потолок госдолга. В противном случае страна может столкнуться с дефолтом. Как эта ситуация скажется как экономике других стран?

Государственный долг США, превышающий российский в конце 2022 года более чем в сто раз и равный общей задолженности 13 крупнейших стран-должников, стоящих в списке после Штатов, не спровоцирует в государстве дефолт. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru выразил экономист, ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак. Как считает эксперт, политика американских властей направлена на паразитизм.

«То, что они паразитируют, это видно по многим показателям, даже сравнив долг и их ВВП, будет достаточно. Какую страну ни возьми, население там меньше, а если б они могли позволить себе долги в половину американских, они бы жили не хуже бы, чем в Швейцарии», — отметил Дудчак.

По мнению Дудчака, в ближайшее время дефолта в стране не будет. Проблему в США решат. Ведь серьезных разногласий по данному вопросу ни у демократов, ни у республиканцев нет. Они все за поднятие потолка госдолга.

«Просто демократы хотят, чтобы это было в режиме автоплатежа, а республиканцы говорят, что пока вы у власти, мы в оппозиции, будем торговаться», — добавил экономист.

При этом говорить о кардинальных переменах в мировой экономике тоже не стоит. Все происходящее в США - не события, а процесс.

«Перемены в мировой экономике происходят, но это не событие, это процесс. Сказать, что вот дефолт и перемены в американской экономике как-то повлияли на мировую экономику, сомнительно. Но то, что ситуация в мире меняется, об этом можно говорить вполне уверенно», — подытожил Дудчак.

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