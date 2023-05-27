Обман времени: можно ли омолодиться при помощи переливания крови

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Telegram / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

В поисках вечной молодости некоторые готовы пойти на многое. Но действительно ли известные методы эффективны?

С глубокой древности человечество ищет способ вечной молодости. И если одни пытаются сохранить свежий и подтянутый вид при помощи пластической хирургии, инъекций, вечно поедая лишь овощи, фрукты и морепродукты, то американский миллиардер Брайан Джонсон пошел дальше. 45-летний мужчина решил перелить себе кровь 17-летнего сына. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах объяснил, действительно ли такой метод омоложения эффективен.

Способ, при котором происходит забор крови, ее очистка, а после переливание в кровоток, называется плазмоферезом. Его используют при лечении множества заболеваний. В СССР применять стали с середины 1970-х годов. Но с десятилетиями решили трансформировать.

«Никому плазмоферез никогда не помогал, не поможет для омоложения. Это все сказки. К сожалению, нет пока способа, который хоть как-то увеличил продолжительность жизни. Все генетически спрограммировано, если можно так сказать», — заявил специалист.

При этом, для человека, желающего омолодиться, процедура не опасна. Главное, чтобы было соблюдено несколько факторов: совпадение группы крови и резус-фактора и высокая совместимость между тем, кто отдает компоненты и кому вливают их. Однако, так или иначе, риски при такой манипуляции все же имеются.

«Риски все равно есть: повышение температуры, аллергические, анафилактические реакции», — добавил Авербах.

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