Полиция Германии заподозрила лидера Pink Floyd Уотерса в прославлении нацизма

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

Турне артиста по городам Германии вызвало настоящий скандал.

Полиция ФРГ заинтересовалась сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом после одного из концертов в рамках турне по Германии. Правоохранители заподозрили знаменитость в разжигании ненависти, а именно ношении одежды, похожей на нацистскую форму.

Как сообщила газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на представителя местных правоохранителей, на недавнем концерте Уотерс предстал перед публикой в одежде, напоминающей нацистскую форму. На руку он себе повязал красную повязку. Помимо этого артист на выступлении выстрелил в зал из макета винтовки. Правоохранители считают, что такое поведение и образ артиста был использован «для прославления правления национал-социалистов».

Однако, автор материала отметил, что образ Уотерса был не случаен. Якобы артист сделал отсылку к фильму режиссера Алана Паркера. Там главный герой перед концертом принимал запрещенные вещества, после чего больное воображение транслировало концерт, будто нацистский митинг.

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