Шольц пообещал странам Прибалтики защиту в случае нападения на них

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Канцлер ФРГ отметил, что немецкая армия сформирована таким образом, чтобы была возможность защитить восточную Европу.

Германия пообещала странам Прибалтики защитить их в случае военной угрозы. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во время визита в Эстонию в ходе пресс-конференции в Таллине.

«Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС», — сказал Шольц.

Он отметил, что для защиты воздушного пространства Эстонии у страны имеются немецкие истребители Eurofighter, 700 военнослужащих, которые помогают в Литве. Кроме того, военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море.

К слову, до этого Шольц заявлял, что необходимо усиливать санкции против России, а также, что Германия и во что бы то ни стало будет и дальше поддерживать Украину. Кроме того, по мнению канцлера ФРГ, для мира на Украине необходимо два основных условия — выполнение требований президента Украины Владимира Зеленского и вывод российских войск с территории страны.

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