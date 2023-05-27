В Минске прошло совместное заседание президиумов РАН и НАН
18 0
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Ученые России и Белоруссии реализуют общие проекты.
Россия и Белоруссия работают над формированием единого научно-технологического пространства. В Минске прошло заседание президиумов академий наук двух стран.
Совместная деятельность обещает настоящий прорыв в области новых технологий. Перспективных проектов уже больше двух десятков. Речь об инновациях в разных сферах — от космической до фармакологии и микроэлектроники. Особое внимание — к энергетике и цифровизации.