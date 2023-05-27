Путин встретился с участниками «Деловой России». Главное

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Президент отметил, что развитие традиций бизнеса — ключевой фактор стабильности и суверенитета страны. Другие ключевые заявления российского лидера — в материале.

Возрождение исторических и развитие новых традиций бизнеса — один из ключевых факторов стабильности и суверенитета России. Об этом заявил Владимир Путин. В День предпринимателя президент встретился с участниками организации «Деловая Россия».

Он пообещал и дальше помогать высокотехнологичным отраслям, допустил продление мер поддержки экспорта в следующем году и поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций.

О чем еще говорил Владимир Путин с бизнесменами знает Игорь Балдин. Подробности — в репортаже.