Битва за наследство: Дрожжину и Цивина осудили за хищение имущества семьи Баталова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; 5-tv.ru

Они обманом завладели имуществом народного артиста Алексея Баталова.

Наследство знаменитого актера Алексея Баталова на 57 миллионов рублей вернулось законным владельцам. А аферистам, которые пытались его присвоить, вынесли приговор.

Суд решил, что скандальная пара Наталья Дрожжина — Михаил Цивин вовсе не из добрых побуждений помогали вдове и дочери-инвалиду Баталова. Ими двигала исключительно корысть.

Приговор вынесен. Двое из троих подсудимых отправятся за решетку. Наталья Дрожжина получила условное наказание. Однако, стороны процесса остались недовольны решением суда и вероятно его обжалуют.

Подробности громкого дела — в репортаже Хаирбека Алмакаева.