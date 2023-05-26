Народного артиста Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением

Фото: Кадр из к/ф «... А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Сейчас медики оказывают мастеру дубляжа всю необходимую помощь.

Народного артиста РФ Андрея Мартынова экстренно госпитализировали с отравлением. По информации 5-tv.ru, сейчас он находится в реанимации одной из клиник в Москве.

По непроверенным данным, 77-летний мастер дубляжа мог отравиться таблетками. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь и устанавливают обстоятельства происшествия.

Андрей Мартынов стал известен благодаря роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие». Не менее известной стала его работа в фильме «Вечный зов», где артист сыграл роль Кирьяна Инютина.

С начала 80-х Андрей Мартынов озвучивал иностранные фильмы и сериалы. В частности, его голосом говорит главный герой фильма «Список Шиндлера».

Известно, что дубляжом артист занялся из-за проблем со здоровьем. В последние годы он находится на пенсии и не снимается в кино. У него есть сын Александр и трое внуков, живущие в Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юморист Евгений Петросян впервые вышел в свет после госпитализации.