Минюст внес Леву* из «Би-2» в реестр иноагентов

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Ранее музыкант назвал россиян «животными» и «убийцами» после поздравления с Днем Победы.

Минюст России внес в реестр иноагентов лидера рок-группы «Би-2» Егора Бортника*, больше известного под псевдонимом Лева. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Там же объясняется, что рокер высказывался против спецоперации по защите Донбасса, критиковал Россию, ее граждан и органы государственной власти.

В частности, недавно Лева из Би-2 обругал россиян в ответ на поздравление с Днем Победы 9 мая. Музыкант заявил, что победу одержали «союзнические войска» и празднуют это 8 мая. Когда его попросили не предавать своих предков, Бортник назвал поклонников «животными» и «убийцами».

Ранее фронтмен группы «Би-2» признавался, что находится за пределами России, и исключил свое возвращение. На этом фоне концерты коллектива в стране начали отменять. Так, не состоится выступление в «Лужниках», которое было запланировано на 10 июня.

Кого еще включили в реестр иноагентов 26 мая

Вместе с Егором Бортником в реестр попали еще восемь человек: экономист Владислав Иноземцев, экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев, антрополог Александра Архипова, преподаватель Сергей Чернышов, китаист Александр Габуев, журналисты Ирина Аллеман и Анна Пшеничная, а также активистка Ольга Цуканова.

В перечень иноагентов Минюст также внес два объединения: «Общенародный Союз Возрождения России» и движение «Совет матерей и жен».

* — признан иностранным агентом на территории РФ