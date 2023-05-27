СМИ: ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

По информации СМИ, для обстрела были использованы две дальнобойные ракеты.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дальнобойные ракеты Storm Shadow для обстрела Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.

Эту информацию также подтвердил и военный эксперт, полковник в отставке Эдуард Басурин. Он опубликовал в своем Telegram-канале фото с последствиями обстрела.

Факт запуска дальнобойных ракет по Мариуполю ранее подтвердило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

При этом мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что, по предварительным данным, жертв и раненых нет, а городская инфрастуктура не получила повреждений.

Как сообщал 5-tv.ru, дальнобойные ракеты были запущены этим вечером — в 20:10.