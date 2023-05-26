Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты

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Обстрел зафиксировали вечером 26 мая. Скорее всего, националисты нанесли удар с помощью полученных от Великобритании Storm Shadow.

Боевики ВСУ выпустили в направлении Мариуполя две дальнобойные ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) — в 20:10 с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь выпущены две дальнобойные ракеты», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

«Известия» сообщают со ссылкой на силовиков ДНР, что по городу пытались ударить ракетами большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате обстрела пока нет.