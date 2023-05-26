Фото: Донецкая Народная / ТАСС

Не первый раз за день украинские боевики обстреливают столицу республики.

О не менее трех взрывах сообщают жители Донецка. Предварительно, сработала местная система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в донецких Telegram-каналах.

Очевидцы сообщают о сбитых целях в Калининском и Кировском районах города.

Это уже не первая атака за день со стороны украинских боевиков по столице Донецкой народной республики (ДНР).

Около часа назад ранения получил сотрудник станции Мушкетово при обстреле Буденновского района города. Также получили повреждения семь вагонов. До этого со стороны Украины прилетело не менее десяти ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). А еще ранее, как сообщал 5-tv.ru, не менее шести ракет, выпущенных из HIMARS.

К слову, как напомнил врио главы ДНР Денис Пушилин, 26 мая девятая годовщина начала боевых действий в регионе.