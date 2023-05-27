Развит эгоцентризм»: могут ли родители пойти на выпускной при нежелании ребенка

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

Бывает и такое, что дети чувствуют дискомфорт. Но почему так происходит?

Если ребенок против похода родителей на выпускной, им все же лучше остаться дома. Об этом 5-tv.ru заявила системный семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

Дискуссии на этот счет актуализировались на фоне противоречий в семье балерины Анастасии Волочковой. Ее дочь Ариадна заявила, что не желает видеть мать на выпускном.

Эксперт пояснила, что человеку в подростковом возрасте хочется быть в центре внимания. Дополнительный фактор — важность события, ведь это последний шанс увидеть многих одноклассников.

«У подростков развит эгоцентризм. Когда у ребенка такая известная мама, которая привлекает внимание всех и сразу, то ребенок может не хотеть, чтобы она присутствовала на празднике», — объяснила специалист ситуацию с Волочковой.

Также ребенку может быть стыдно и неудобно увидеть своих родителей на торжестве при сверстниках. Отчасти из-за того, что их присутствие сделает поведение отпрыска более скованным.

Вопрос, в конечном счете, решается каждой семьей индивидуально. Однако идти наперекор желаниям детей не стоит, ведь это прямой путь к конфликту.

«Я считаю, что все-таки важно прислушиваться к мнению своего ребенка, потому что он входит во взрослую жизнь и его мнение нужно учитывать. Если он совсем против, то лучше не идти», — резюмировала Шляпужникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Волочковой может не желать с ней видеться из-за асоциального поведения и алкоголизма матери.