«Хотелось поддержать граждан»: Путин о решении возобновить авиасообщение с Грузией

Путин заявил, что решил возобновить авиасообщение с Грузией для поддержки граждан

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Российские авиакомпании уже совершили первые рейсы.

Президент России Владимир Путин объяснил решение о возобновлении авиасообщения с Грузией желанием поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну. Об этом он заявил в ходе заседания с «Деловой Россией».

«Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение», — отметил президент.

Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. Кроме того, был снят запрет на прямые перелеты в эту страну для российских авиакомпаний. При этом это решение президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провакацией.

Первый за четыре года прямой рейс вылетел из аэропорта Внуково 19 мая в 08:50 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией вызывает обеспокоенность в США и других западных странах.