Путин обсудил с Лавровым упрощение визового режима с рядом стран

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Президент оценил возможность облегчения пребывания инвесторов в России из дружественных государств.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым вопрос упрощения визового режима с некоторыми странами, а также возможность отмены виз. Об этом он сообщил на совещании с «Деловой Россией», в ходе которого один из участников предложил ряд мер по облегчению пребывания инвесторов в РФ из дружественных стран.

Путин уточнил, что разговор об этом с Лавровым состоялся «буквально два дня назад».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва активно работает над отменой визового режима со странами Исламского мира. По словам замглавы МИД РФ и специального представителя главы страны по Ближнему Востоку и Африке Михаила Богданова, страны — члены Организации исламского сотрудничества сегодня являются приоритетными направлениями работы, а это — и арабские, и многие африканские государства.