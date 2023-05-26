«Поплатился»: паралимпиец Федяев пообещал Костомарову «ад» в ближайшие годы

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Фигуриста, считает он, никто не заставлял окунаться в прорубь.

Паралимпиец Роман Федяев высказался о ситуации с фигуристом Романом Костомаровым, спрогнозировав ему «ад» в ближайшие несколько лет.

Фехтовальщик потерял ногу на горнолыжном спуске: он пытался объехать ребенка, но улетел в овраг. До этого он восемь раз становился чемпионом Казахстана по фехтованию.

«Каждое действие влечет за собой последствия. Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь», — цитирует спортсмена News.ru.

Федяев признался, что трагедия в жизни Костомарова не вызывает у него большого сочувствия.

«Я сам на протезе уже десять лет, у меня друзья на протезах ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами. Первые два-три года — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение», — подчеркнул он.

Паралимпиец пояснил, что первое время будет очень больно. Однако затем многие проблемы уйдут, а кожа и сосуды перестроятся.

Жизнь продолжится, хотя и пойдет другим чередом. Пользоваться даже самым плохим протезом интереснее, чем лучшими костылями.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог объяснил отказ Романа Костомарова лечиться от депрессии.