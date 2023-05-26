«Ничего особенного»: Памфилова раскрыла причины своей госпитализации
Председатель ЦИК Памфилова сообщила, что у нее ларингит
Фото: www.globallookpress.com / CEC Russia
Как она себя чувствует к настоящему времени?
Председателя ЦИК России Эллу Памфилову госпитализировали в одну из московских больниц после того как она обратилась к медикам с жалобами на боли в горле. В беседе с ТАСС она уточнила, что это «обычный ларингит, ничего особенного».
«В понедельник буду на работе, у меня просто пропадал голос», — добавила она.
По данным Telegram-каналов, в больницу Памфилову доставили в среду, 24 мая. До этого она обращалась к врачам, но назначенное лечение якобы не оказало положительного эффекта, поэтому было принято решение о госпитализации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народную артистку РСФСР Галину Польских госпитализировали, возможно, из-за проблем с сердцем и давлением.