«Ежик без шкурки»: почему дочь Волочковой не хочет видеть мать на выпускном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

Из-за чрезмерного эпатажа балерины на ее дочь переходит «дурная слава» и не только.

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна не хочет видеть мать на выпускном в том числе из-за проблем в общении между ними. Об этом 5-tv.ru заявила системный семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

Между ними в настоящее время сложились натянутые отношения, хотя танцовщица и говорит, что дает чаду полную свободу действий. По мнению звезды, Ариадна не желает видеть ее на выпускном из-за боязни, что та «перетянет на себя одеяло».

Как считает эксперт, у Волочковой есть проблемы в общении с девочкой. Один из главных факторов заключается в том, что любая знаменитая мама воспринимается ребенком тяжело.

Это, пояснила психотерапевт, происходит из-за смещения фокуса внимания. Дети чувствуют, что их перестают воспринимать как отдельный субъект.

«Девочка перестает быть Ариадной и становится дочкой Анастасии Волочковой. Она как бы обезличивается», — добавила Никитина.

Из-за этого 17-летней девочке хочется быть на празднике самой собой наравне с остальными сверстниками. Сексолог напомнила, что многие дети звезд меняют фамилии из-за того, чтобы не быть «жалким подобием» именитых родителей.

«Сравнение может быть действительно болезненным, ведь в ее возрасте мама уже была звездой», — говорит эксперт.

Это говорит о том, что в их семье есть проблемы в отношениях. Специалист отмечает, что одна из причин может крыться в эпатаже балерины, который негативно сказывается на выстраивании отношений с девочкой.

«Понятное дело, что человек не может нравиться абсолютно всем. Так не бывает. Кто-то нас любит, кто-то — не очень. Кто-то завидует, кто-то пренебрегает нами. Но, когда человек на виду, то очень важно сохранять „лицо“. Любой скандал, который, с одной стороны, помогает ей пиариться, с другой стороны, очень болезненно воспринимается близкими, особенно подростками», — считает психотерапевт.

Визит «такой мамы» на выпускной будет непростым испытанием для наследницы. Вероятнее всего, ребенок тогда для себя станет «ежиком без шкурки», то есть без колючек.

Никитина отмечает, что из-за этого кто-то из сверстников может словами обидеть Ариадну. Многие подростки в наше время являются злыми, в коллективе они как стадо, где есть свои законы, заключила эксперт.

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