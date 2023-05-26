Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу с ГМО

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Что выявили специалисты? Чем опасен оказался продукт?

Роспотребнадзор отреагировал на обращение с просьбой запретить продажу в стране американской лапши Nissin из-за содержания в ней генно-модифицированной сои.

В пресс-службе ведомства уточнили, что специалисты предприняли все необходимые меры по мониторингу этого товара не полках магазинов и маркетплейсах для изъятия из оборота.

Известно, что в России с 2016 года ГМО находятся под строгим контролем. Выращивать их на территории страны запрещено. Но ввозить и реализовывать можно. При этом продавец обязан предупреждать покупателей, иначе грозят грозят крупные штрафы — до полумиллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продажа грудного молока в одном из кофе в Перми является незаконной. Такой вердикт вынесло управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.