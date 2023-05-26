Без огонька: прогноз Таро на неделю с 29 мая по 4 июня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 29 мая по 4 июня.

Основная энергия недели (карта Паж мечей в перевернутом положении)

Здесь главное расслабиться и получать максимальное удовольствие от той ситуации, которая происходит сейчас у вас в жизни. Жить в постоянной конкуренции, в постоянной борьбе — не тот путь, который приведет вас к успеху. Попробуйте побывать в отношениях дружбы с миром. На этой неделе все будет «без огонька», говорит карта. Если вдруг вы настроены на какие-то важные дела, то сразу знайте, что сил на это будет мало.

Финансы (карта Луна в перевернутом положении)





На этой неделе никаких беспокойств по поводу денег у вас быть не должно. Все будет происходить само собой и складываться в вашу пользу. Поэтому смело планируйте любые траты, открывайте новые счета и инвестируйте.

Здоровье (карта Тройка пентаклей в прямом положении)

Следует обратить внимание на те проблемы, которые вас беспокоят. Эта карта говорит о том, что врач или тренер нам сейчас очень необходим. Если вы думаете, что можете обойтись своими силами, то к специалисту все-таки наведаться надо.

Личная жизнь (карта Паж жезлов в прямом положении)

В ваших отношениях начнется какая-то новая волна. Если вы одиноки, то можете кого-то встретить, если вы в отношениях — то они должны освежиться. В общем, не столько романтика, сколько новые приключения и знакомства.

Совет недели (карта Дурак в прямом положении)

Несмотря на свое название, это очень хорошая карта. На этой неделе нужно смотреть на вещи по-новому. Попробуйте воспринимать все, как ребенок: забудьте весь свой прошлый опыт.

Все карты говорят о том, что вы заигрались во взрослую жизнь, а иногда очень полезно воспринимать ситуацию с нуля. Живите легче

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