Люди начали задыхаться: как пассажир Asiana Airlines устроил ЧП на борту

В Южной Корее пассажир самолета открыл дверь во время полета

Фото, видео: www.globallookpress.com / Angelika Warmuth; 5-tv.ru

Дебошира после приземления оперативно задержали полицейские.

Рейс компании Asiana Airlines в Южной Корее едва не закончился катастрофой — пассажир открыл дверь самолета прямо во время полета.

В этот момент на борту находилось 200 человек, некоторые из них начали задыхаться из-за недостатка кислорода.

К счастью, в этот момент самолет уже заходил на посадку. После приземления пострадавших доставили в больницу, а дебошира задержали полицейские.