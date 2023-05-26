Люди начали задыхаться: как пассажир Asiana Airlines устроил ЧП на борту
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В Южной Корее пассажир самолета открыл дверь во время полета
Фото, видео: www.globallookpress.com / Angelika Warmuth; 5-tv.ru
Дебошира после приземления оперативно задержали полицейские.
Рейс компании Asiana Airlines в Южной Корее едва не закончился катастрофой — пассажир открыл дверь самолета прямо во время полета.
В этот момент на борту находилось 200 человек, некоторые из них начали задыхаться из-за недостатка кислорода.
К счастью, в этот момент самолет уже заходил на посадку. После приземления пострадавших доставили в больницу, а дебошира задержали полицейские.