Ли Хуэй призвал добиться прекращения огня на Украине и сохранить за РФ новые регионы

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Именно европейские чиновники должны заняться этим вопросом, считают в Китае.

Китай призывает к немедленному прекращению огня на Украине с сохранением за Россией ее новых территорий. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй газете The Wall Street Journal.

По его словам, европейские союзники США должны призвать к немедленному прекращению огня. Авторы материала, ссылаясь на официальные лица США, отмечают, что Китай способен стать посредником для разрешения конфликта на Украине.

Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, получится ли у европейцев сократить экономические связи с Китаем.