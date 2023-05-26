Опубликована записка Владимира Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Фото: www.globallookpress.com / State Duma of Russian Federation

Основатель ЛДПР назвал губительные качества трех политиков.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал записку умершего основателя ЛДПР Владимира Жириновского, где тот выразил свое мнение о причинах политических провалов предпринимателя Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова. Фото с заметкой депутат опубликовал в Telegram-канале.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — говорится в записке основателя ЛДПР.

Недавно Чернышов заявил, что Жириновский обладал исключительной способностью четко и ясно выражать свои мысли. Когда в голову приходила занятная идея, то политик вносил ее в блокнот, чтобы сохранить. Теперь его некоторые изречения могут прочитать другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом предсказании Владимира Жириновского. Оно было найдено во время архивной работы.